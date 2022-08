Kredietoordeel Oekraïne iets omhoog door afspraken over schulden

De financiële situatie van Oekraïne is iets minder dramatisch sinds het land onlangs nieuwe afspraken heeft gemaakt met buitenlandse schuldeisers. Dat vinden kredietbeoordelaars S&P en Fitch die beide hun rating voor het in oorlog met Rusland verkerende land iets hebben verhoogd.

Eerder ging de kredietwaardigheid nog hard achteruit en voerden de toonaangevende ratingbureaus meerdere verlagingen door van hun oordeel over Oekraïne. Door de oorlog slaagde het land er namelijk niet meer in aan zijn internationale betalingsverplichtingen te voldoen. Zo kwam het te boek te staan als een wanbetaler.

Maar Oekraïne is er in geslaagd om twee jaar uitstel te bedingen voor de afbetaling van buitenlandse schulden. Dat is voor de kredietbeoordelaars aanleiding om hun oordeel weer wat op te schroeven. Beide firma’s kennen daarbij verschillende scores toe. Bij Oekraïne is het oordeel verhoogd van ‘selective default’ naar CCC+. Fitch stelde zijn rating voor Oekraïne eerder deze week bij van ‘restricted default’ naar CC.

S&P legt uit dat zijn oordeel de sterke internationale toewijding weerspiegelt om Oekraïne financieel te hulp te schieten. De firma gaat ervan uit dat de Verenigde Staten en de Europese Unie komende maanden steun aan Kiev zullen blijven bieden om het land overeind te houden gedurende de strijd met Rusland. Mogelijk dat er ook nog een deal over een steunpakket van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in het vat zit.

Toch is S&P nog niet heel optimistisch. Doordat het conflict met Rusland voortduurt blijft Oekraïne voor de houdbaarheid van zijn schulden in hoge mate afhankelijk van ontwikkelingen waar het land zelf geen grip op heeft. Het bureau voorspelt ook dat de economie van Oekraïne dit jaar met 40 procent zal krimpen.