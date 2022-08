Rusland nu al drie maanden grootste olieleverancier van China

Rusland is al drie maanden op rij de grootste olieleverancier van China. Ook levert het land dat eerder dit jaar Oekraïne binnenviel en daarom zijn grondstoffen in het Westen minder makkelijk kwijt kan, meer steenkool aan China.

Dit volgt uit nieuwe cijfers van de Chinese douane. De olieleveringen bedroegen in juli 7,2 miljoen ton. Dat is bijna 8 procent meer dan een jaar eerder. De invoer van steenkool ging zelfs met 14 procent omhoog naar 7,4 miljoen ton, wat neerkomt op het hoogste niveau in vijf jaar.

De Russische president Vladimir Poetin verklaarde eerder al dat de export van olie richting Azië flink is toegenomen. Behalve China heeft ook India veel behoefte aan fossiele energiebronnen. De Aziatische landen profiteren nu ook van gunstigere prijzen van Russische grondstoffen.

De Verenigde Staten kozen er kort na het begin van de oorlog juist voor om geen fossiele brandstoffen uit Rusland meer te kopen. De Europese Unie kondigde op zijn beurt een verbod aan op de import van Russische olie die via zee wordt aangevoerd. Ook is sprake van een boycot van Russische kolen.