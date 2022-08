Staatsmedia: Taiwanese maker van de iPhone breidt uit in Vietnam

Het Taiwanese elektronicabedrijf Foxconn steekt veel geld in het uitbreiden van zijn aanwezigheid in het noorden van Vietnam. Daar gaat het bedrijf mogelijk meer producten van Apple maken.

De onderneming, die vooral bekend is als producent van de iPhone van het Amerikaanse techconcern, heeft volgens Vietnamese staatsmedia een overeenkomst getekend voor een investering van 300 miljoen dollar in een nieuwe fabriek. De uitbreiding zou lokaal wel 30.000 banen opleveren.

Foxconn, dat voluit Hon Hai Precision Industry heet, heeft zelf nog niet gereageerd op het bericht. Het nieuws volgt op een bericht van eerder deze week dat Foxconn is begonnen met het testen van de productie van de Apple Watch in het noorden van Vietnam.

Foxconn is al jaren actief in de regio en zou er ook iPads en AirPods produceren. Het is niet bekend niet welke producten precies in de nieuwe fabriek zullen worden gemaakt. Foxconn is ook al enige tijd bezig om zich ook op andere markten te richten dan alleen elektronica.