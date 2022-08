Duitse bondskanselier naar Canada voor energiebesprekingen

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz en vice-kanselier Robert Habeck reizen zondag naar Canada voor energiebesprekingen. Het belangrijkste doel van hun driedaagse trip is de samenwerking tussen de twee landen op het gebied van klimaat en energie te verdiepen.

Door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland zoekt Duitsland, de grootste economie van Europa en belangrijkste handelspartner van Nederland, koortsachtig naar manieren om zijn afhankelijkheid van Rusland te verminderen. Gasleveringen door Canada zouden een deel van de oplossing kunnen zijn voor het energievraagstuk.

Tijdens de ontmoeting met de Canadese premier Justin Trudeau zal ook gesproken worden over de politieke, economische en militaire steun voor de strijd van Oekraïne tegen Rusland, en over de omgang met China. Scholz en Habeck, die ook het mandaat hebben om over economie en milieu te spreken, zullen op maandag in Montreal met Trudeau praten. Daarna gaan ze naar Toronto waar ze een Duits-Canadese economische conferentie zullen bijwonen. Een delegatie van meer dan een dozijn vertegenwoordigers van Duitse bedrijven vergezelt de kanselier en vice-kanselier.

Tot slot brengen Scholz en Habeck een bezoek aan het afgelegen stadje Stephenville in Newfoundland, om zich te concentreren op de ontwikkeling van waterstoftechnologieën en toeleveringsketens voor waterstof. Verwacht wordt dat zij een overeenkomst op dit gebied zullen ondertekenen.