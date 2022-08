Schiphol: situatie zondag stuk beter dan zaterdag

De rijen op Schiphol lopen zondagmorgen “een stuk beter” door dan zaterdag toen reizigers uren in de rij moesten staan. Volgens een woordvoerder van Schiphol staan alle wachtrijen momenteel binnen en wordt er geen gebruik gemaakt van de overkapping buiten.

Schiphol heeft het zondag vooral druk met passagiers die aankomen. Volgens een woordvoerder gaat het om zo’n 65.000 reizigers die terugkeren van elders en niet door de security hoeven. Het aantal vertrekkende passagiers is bijna 55.000. In totaal verwerkt Schiphol zondag 180.000 reizigers. Daarbij worden transferpassagiers zowel als aankomende als vertrekkende reizigers geteld. In totaal gaat het zondag om 1267 vluchten.

Op zaterdag waren er om uiteenlopende redenen minder beveiligers aan het werk dan gepland. De wachtrijen liepen daarbij op tot meer dan twee├źnhalf uur. Op sociale media waren tal van verontwaardigde reacties te lezen. Schiphol erkent dat het bij de security “uitdagend” blijft.