SoftBank verkocht belang Alibaba om beleggers gerust te stellen

De Japanse techinvesteerder SoftBank verkocht eerder een groot deel van zijn belang in de Chinese webwinkel Alibaba om beleggers gerust te stellen. Het Japanse bedrijf dat actief is op het gebied van telecommunicatie, media, e-commerce, internet, robotica, financiĆ«n en marketing rapporteerde eerder een recordverlies van omgerekend krap 23 miljard euro over het afgelopen kwartaal. Daarop wilde SoftBank “direct laten zien” dat het financieel gezond is.

De financieel directeur van SoftBank, Yoshimitsu Goto, erkent in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times dat de stap om de stukken Alibaba te verkopen vrij abrupt is genomen. Een dergelijke stap werd door het bedrijf jarenlang gebagatelliseerd. Goto weersprak de zorgen in de markt over de aanhoudende verliezen van SoftBank die de relatie met kredietverstrekkers onder druk zouden kunnen zetten. Maar hij gaf wel toe dat de verkoop bedoeld was om investeerders gerust te stellen.

Slechts twee dagen na het rapporteren van zijn slechtste kwartaalresultaten ooit, onthulde SoftBank dat het een winst van omgerekend 33,4 miljard euro in de boeken zette door de verkoop van aandelen Alibaba. Mede door de eerdere investering in Alibaba stond SoftBank juist te boek als een van ’s werelds grootste techinvesteerders.

De verkoop was dus vooral bedoeld om de balans van het bedrijf te versterken. Maar de timing van de verkoop ligt ook politiek gevoelig. In China wordt de laatste tijd juist hard opgetreden tegen technologiebedrijven. Daarbij zijn diplomatieke betrekkingen tussen Beijing en Tokio gespannen.

Na de verkoop van de stukken heeft SoftBank nog 14,6 procent van Alibaba in handen. Dat was eind juni nog bijna een kwart.