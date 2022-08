Tekort aan stroom raakt bedrijvigheid Chinese regio Sichuan

De Chinese provincie Sichuan kampt met een tekort aan stroom waardoor fabrikanten in de regio hun fabrieken hebben moeten stilleggen. Door de extreem hoge temperaturen en een gebrek aan neerslag, in combinatie met een recordvraag naar elektriciteit, zijn er problemen in de energievoorziening ontstaan. De zuidwestelijke regio heeft daarom het noodplan in werking gesteld.

Als onderdeel van de maatregelen worden noodgeneratoren opgestart. Daarbij is de stroomvoorziening aan huishoudens, belangrijke gebruikers en regio’s de eerste prioriteit. Verder wordt de productie van olie, gas en kolen gemaximaliseerd.

Sichuan is een van de dichtstbevolkte provincies van China en een belangrijke regio voor de productie van batterijen voor elektrische voertuigen en zonnepanelen. Bedrijven zoals Toyota en Contemporary Amperex Technology hebben hun fabrieken in de regio al enkele dagen geleden gesloten.

Het stroomtekort is een extra uitdaging voor bedrijven die al te kampen hebben met de strenge coronaregels in het land. Een uitbraak van het virus kan inhouden dat fabrieken plotseling worden gesloten. Personeel moet ook voortdurend worden getest. Ook de bewegingsvrijheid wordt daardoor beperkt. Dit alles heeft duidelijk impact op het consumentenvertrouwen en heeft voor grote problemen gezorgd in de productiesector.