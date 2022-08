AEX begint licht lager aan belangrijke Fed-week

De AEX-index op het Damrak lijkt maandag licht lager te beginnen aan de nieuwe beursweek, waarin vooral wordt gelet op de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank houdt aan het einde van de week het jaarlijkse symposium over het economische beleid in Jackson Hole en beleggers zijn met name benieuwd wat centralebankpresident Jerome Powell gaat zeggen over mogelijke toekomstige rentestappen in de Verenigde Staten.

Ook gaat de aandacht uit naar macro-economische cijfers uit het eurogebied die mogelijk het begin van een recessie aankondigen. Het CBS meldde maandag dat het economische vertrouwen en de koopbereidheid van Nederlandse consumenten in augustus nieuwe dieptepunten hebben bereikt.

Elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting ook met minnen openen. De aandelenmarkten in Azië gingen maandag overwegend omlaag. In Tokio sloot de Nikkei een half procent lager. De beurs in Shanghai klom 0,4 procent na het besluit van de Chinese centrale bank om de rentetarieven opnieuw te verlagen om de economie te ondersteunen.

Op het Damrak blijft Just Eat Takeaway in de belangstelling staan. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl werd vrijdag ruim een kwart meer waard na de verkoop van zijn belang in de Braziliaanse branchegenoot iFood.

B&S kwam nog met cijfers. Het bedrijf dat zich bezighoudt met bevoorrading van cruiseschepen en luchthavens en de internationale distributie van drank, levensmiddelen en cosmeticaproducten aan winkels en consumenten, zag de omzet in de eerste jaarhelft met ruim 19 procent toenemen. Verstoringen in de toeleveringsketen en tekorten aan producten hadden wel een impact op de winst, die afnam in de verslagperiode.

In Brussel gaat de aandacht uit naar AB InBev. ’s Werelds grootste brouwer is naar verluidt nog altijd in gesprek met het Turkse Anadolu Efes over de verkoop van zijn belang in de samenwerking Ab InBev-Efes. De brouwerijen werken al sinds 2018 samen in onder andere Rusland. Maar vanwege de Russische inval in Oekraïne en de sancties tegen Rusland wil AB InBev af van zijn belang van 50 procent in de joint venture.

De olieprijzen gingen verder omlaag. Tekenen dat Iran werk maakt van een nucleair akkoord zetten de prijzen onder druk. Bij een akkoord zou dat land de olieverkoop op de wereldmarkt mogen hervatten. Ook het vooruitzicht van een groeivertraging van de wereldeconomie drukt de vraag naar olie. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,4 procent minder op 89,52 dollar en Brentolie werd 1,2 procent goedkoper op 95,54 dollar per vat. De euro was 1,0032 dollar waard, tegen 1,0045 dollar op vrijdag.