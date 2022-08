Beurs Shanghai hoger na rentestappen centrale bank China

De beurs in Shanghai stond maandag tussentijds op winst. Beleggers reageerden onder andere op de renteverlagingen door de centrale bank van China. Deze komen bovenop de eerder versoepelingen van vorige week, nu Beijing meer en meer werk maakt van het aanjagen van de economie. Zeker nu het land gebukt blijft onder een vastgoedcrisis en een heropleving van het coronavirus.

De beurs in Shanghai noteerde maandag tussentijds 0,6 procent hoger. De People’s Bank of China moet evengoed oppassen niet te veel stimuleringsmaatregelen te nemen. Dat kan de inflatiedruk namelijk verhogen en kan er ook voor zorgen dat Chinezen hun kapitaal opnemen en in het buitenland stallen, de zogeheten kapitaalvlucht.

Shanghai United Imaging Healthcare maakt zijn beursdebuut. Het aandeel van het concern dat actief is op het gebied van medische beeldvormingssystemen won daarbij 66 procent. Het is al de zevende nieuwe beursgang van een bedrijf in China met een beurswaarde van omgerekend meer dan 1 miljard euro.

In Hongkong stond de Hang Seng-index nagenoeg vlak. Webwinkelconcern Alibaba stond licht hoger op 0,1 procent. De Japanse techinvesteerder SoftBank verkocht eerder een groot deel van zijn belang in de Chinese webwinkel om beleggers gerust te stellen. De financieel directeur van SoftBank, Yoshimitsu Goto, erkende in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times dat de stap om de stukken Alibaba te verkopen vrij abrupt is genomen. De aandelentransactie leverde SoftBank, kort nadat het een recordverlies rapporteerde, een winst van omgerekend dik 33 miljard euro op.

SoftBank stond op zijn beurt in Tokio 0,4 procent lager. De Nikkei-index liet een verlies van 0,5 procent zien. In Seoul stond de leidende Kospi-graadmeter op een verlies van 1,3 procent. Uit nieuwe cijfers kwam naar voren dat de export van het land nauwelijks groeide in augustus. Zwaargewicht Samsung (min 1,5 procent) drukte daarbij op de index. De All Ordinaries in Sydney stond 0,9 procent lager.