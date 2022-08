British Airways schrapt alvast 10.000 vluchten in winterperiode

British Airways schrapt tussen oktober en maart ongeveer 10.000 korteafstandsvluchten van en naar Londen Heathrow. Zo wil de luchtvaartmaatschappij de kans op vertragingen en annuleringen in de winterperiode beperken.

Sommige langeafstandsvluchten zullen ook worden geraakt door de maatregel, heeft British Airways aangekondigd. En tot eind oktober zullen er ook nog honderden extra vluchten uit het vluchtschema worden gehaald. Reizigers die hierdoor worden getroffen, zullen volgens de maatschappij tijdig worden geïnformeerd.

De aankondigingen laten zien dat de problemen in de luchtvaart niet alleen in Nederland spelen. Heathrow heeft, net als luchthaven Schiphol, luchtvaartmaatschappijen opgedragen het aantal tickets in de zomer te beperken in een poging lange wachtrijen, vertragingen en annuleringen te voorkomen. De maatregel op Heathrow zou eigenlijk in september aflopen, maar is onlangs verlengd tot eind oktober. British Airways heeft deze zomer al bijna 30.000 vluchten geannuleerd.

Luchtvaartmaatschappijen en luchthavens hebben grote moeite om de aantallen reizigers die deze zomer weer massaal op vakantie gaan na twee jaren van coronabeperkingen te verwerken. Dat komt door personeelstekorten. Tijdens de coronapandemie zijn er in de luchtvaart en bij verwante bedrijven veel mensen vertrokken en nu heeft de sector moeite om nieuw personeel te vinden. Daardoor zijn er vooral problemen ontstaan bij de beveiliging, de check-ins en de bagageafhandeling.