CBS: consumentenvertrouwen nog dieper weggezakt

Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is in augustus verder weggezakt. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het consumentenvertrouwen voor de vierde maand op rij een dieptepunt bereikt. Nog nooit oordeelden consumenten zo negatief over de economie en hun financiële situatie.

De graadmeter waarmee het CBS het vertrouwen meet noteerde een stand van min 54 in augustus. Dat is ruim onder het gemiddelde van de afgelopen 20 jaar van min 9. Onder andere de deelindicator die gaat over het economische klimaat sloeg negatief uit. Sinds het begin van de metingen in 1986 waren consumenten nog nooit zo pessimistisch over economie van het afgelopen jaar alsook de komende twaalf maanden.

Verder zakte de koopbereidheid onder consumenten verder weg. Ook hier is sprake van een nieuw dieptepunt. Dit alles kan te maken hebben met de oplopende prijzen en de daarmee gepaard gaande dalende koopkracht. Zowel het oordeel over de financiële situatie in de afgelopen twaalf maanden als het oordeel over de financiële situatie in de komende twaalf maanden verslechterde, volgens het CBS.

Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit. Toen stond de graadmeter op plus 36.