FNV doet definitieve oproep voor staking NS in regio Noord

De FNV roept medewerkers van de Nederlandse Spoorwegen op om woensdag in de regio Noord te gaan staken. “Dat is nu definitief. Van 04.00 uur ’s morgen tot 04.00 uur ’s nachts rijden er dan wat ons betreft geen treinen in de regio”, zegt een woordvoerder van de vakbond.

Volgens hem kunnen NS-medewerkers het werk neerleggen in Groningen, Leeuwarden, Lelystad, Zwolle en het Groningse plaatsje Onnen.

“Wij hebben net de stakingsoproep uitgedaan naar onze leden voor de eerste 24 uursstaking op woensdag in regio Noord. Wij vinden het onbegrijpelijk dat de NS het zover laat komen”, aldus de woordvoerder van FNV.

De bond kondigde de estafettestaking in het noorden van het land eerder al aan. Na de regio Nood zijn andere streken aan de beurt. De acties volgen op de stukgelopen cao-onderhandelingen tussen NS en vakbonden FNV, CNV en VVMC.

De estafettestakingen duren tot het einde van augustus. Als er dan nog geen cao-bod is waar de vakbonden tevreden mee zijn, komt er volgens de vakbond een landelijke staking.

Onlangs liep een ultimatum af dat de bonden aan NS hadden gesteld. Een laatste handreiking van het openbaarvervoerbedrijf wezen ze af, omdat die niet genoeg in de buurt van hun eisen kwam.

Een van de cao-eisen is een automatische compensatie voor de prijsstijgingen in het salaris van NS-medewerkers. Ook willen ze een eenmalige uitkering van 600 euro en een aanpassing van de regeling om eerder te stoppen met werken.

Volgens een woordvoerster van de NS is het spoorbedrijf op dit moment in kaart aan het brengen wat de verwachte impact is van de stakingsactie. “Op onze dienstregeling en op onze reizigers. We proberen natuurlijk zo snel mogelijk reizigers hierover zo goed mogelijk te informeren”, aldus de zegsvrouw.

Volgens haar “staat de deur open” voor FNV om verder te praten, “om te komen tot een goede cao”. “We zien genoeg aanknopingspunten om het gesprek voort te zetten.” De woordvoerster wil niet zeggen of de NS bereid is om FNV tegemoet te komen in haar eisen.