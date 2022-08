Heineken vergroot promotieactiviteiten rond Dutch GP

Bierbrouwer Heineken gaat de sponsoractiviteiten rondom de Formule 1-race in Zandvoort dit jaar grootschaliger aanpakken. Simpelweg omdat er meer mogelijk is vanwege het schrappen van coronaregels, zegt een woordvoerder. Er komen meer winacties en winnaars daarvan kunnen ook dichter bij de race komen. De sponsoring op reclameborden en als naamgever van het circuit blijft hetzelfde.

Volgende week woensdag maakt Heineken alle plannen bekend voor de Dutch GP, die de vrijdag erna begint. De brouwer onthult dan ook het ontwerp voor de bokaal die de winnaar van de race krijgt.

De organisatie van de GP zegt dat op sponsorgebied het meeste hetzelfde blijft als een jaar geleden, toen er door beperkingen vanuit de overheid op het laatste moment dagelijks tienduizenden minder bezoekers mochten komen. “We hebben langlopende overeenkomsten met sponsoren en die lopen nog even door. Er komen nu dagelijks 30.000 mensen meer, maar vorig jaar hadden we ook alles al opgetuigd voor 100.000”, laat een woordvoerder weten.

Hij legt uit dat de organisatie van de race, die vorig jaar voor het eerst sinds vele jaren werd verreden, met twee soorten partners werkt. Heineken en supermarktketen Jumbo zijn net als onder meer bouwbedrijf VolkerWessels ‘supporters’ en kunnen activiteiten organiseren rondom de race. ‘Suppliers’, waar onder meer Holland Casino bijhoort, leveren bijvoorbeeld spullen aan het circuit.

Jumbo is op de vrijdag van het raceweekend weer actief met de actie ‘Super Friday’, waar de supermarktketen kaarten voor heeft verkocht. Volgens de Dutch GP is het vooral daaraan te danken dat de vrijdag is uitverkocht, “als een van de weinige circuits”. Jumbo, door het hele jaar heen sponsor van wereldkampioen Max Verstappen, zegt in aanloop naar de race “volop aandacht aan onze sponsoring van Verstappen” te besteden. Vragen over het verschil in de activiteiten met vorig jaar kon de keten niet beantwoorden.

VolkerWessels laat net als vorig jaar vrijwilligers in de pitsstraat werken als assistent. In de advertentie staat dat voor de taken bepaalde kwaliteiten nodig zijn, die volgens de bouwer bij “veel van onze andere vacatures” passen. “En wie weet blijft het niet bij drie fantastische dagen.”