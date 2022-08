Moeder Thuisbezorgd.nl na winstsprong weer hard omlaag op beurs

Het aandeel Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, is een groot deel van zijn forse koerswinst van vrijdag al weer kwijt. Maandag leverde de maaltijdbezorger fors aan beurswaarde in. Op de Europese beurzen was over de gehele linie sprake van verliezen, omdat de vrees voor een economische recessie weer is teruggekeerd bij beleggers.

Vrijdag kreeg Just Eat Takeaway er nog ruim een kwart aan beurswaarde bij. Beleggers reageerden toen verheugd op de verkoop van zijn belang in de Braziliaanse branchegenoot iFood, wat de onderneming tot 1,8 miljard euro oplevert. Maar waarschijnlijk vroegen sommige beleggers zich toch af of de koers toen niet iets te veel omhoog was geschoten. Maandag ging het aandeel dik 9 procent omlaag.

Just Eat Takeaway had eerder al gezegd van de iFood-aandelen af te willen, maar alleen voor het juiste bedrag. Zo werd vorig jaar nog een bod van 2,3 miljard euro afgeslagen. Hogere biedingen bleven echter uit omdat de waarde van maaltijdbezorgingsbedrijven de afgelopen tijd onder druk staat. Net als branchegenoten groeide Just Eat Takeaway sterk tijdens de coronapandemie, maar kampt het bedrijf nu met een groeivertraging omdat mensen weer vaker buitenshuis eten.

De algehele stemming op de beurzen werd maandag vooral bepaald door de economische vooruitzichten. Vooral in Europa is het beeld somber vanwege de aanhoudende energiecrisis. Ook zijn beleggers bezorgd dat de centrale banken in hun strijd tegen de hoge inflatie de rentes agressief blijven verhogen, waarmee ze de economie verder zullen afremmen.

De verwachting dat de Fed de rente met forse stappen zal blijven verhogen zette de euro onder druk. De eenheidsmunt is daardoor net als ruim een maand geleden weer iets minder waard dan de dollar. Rond het slot van de beurzen in Europa noteerde de euro op 0,9934 dollar. Het gaat om het laagste niveau in ongeveer twee decennia.

De AEX-index op Beursplein 5 verloor 1,2 procent tot 711,04 punten. De MidKap zakte 1,9 procent tot 934,99 punten. In Londen, Parijs en Frankfurt gingen de graadmeters tot 2,3 procent lager de handel uit. In Duitsland zijn de prijzen die fabrikanten voor hun producten vragen in juli met dik 37 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Dat is de sterkste stijging ooit.

De olieprijzen zakten maandag wel wat. Een vat Amerikaanse olie kostte bijna 1 procent minder op 89,92 dollar en Brentolie werd dik 1 procent goedkoper op 95,71 dollar per vat.