Staalfabrikant ArcelorMittal onderaan in lagere AEX

ArcelorMittal behoorde maandag tot de grootste dalers op de Amsterdamse beurs. Het staalconcern heeft last van de zorgen over een vertraging van de wereldwijde economie. Zo werden in China de rentetarieven opnieuw verlaagd om de op twee na grootste economie ter wereld te ondersteunen.

Verder wordt uitgekeken naar het jaarlijkse symposium van de Amerikaanse centrale bank in Jackson Hole, dat aan het einde van de week wordt gehouden. Beleggers zijn met name benieuwd wat centralebankpresident Jerome Powell gaat zeggen over mogelijke toekomstige rentestappen in de Verenigde Staten. Ook gaat de aandacht uit naar macro-economische cijfers uit het eurogebied later deze week, die mogelijk het begin van een recessie aankondigen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 715,89 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 946,90 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,8 procent.

Behalve ArcelorMittal (min 2,1 procent) stond Just Eat Takeaway in de staartgroep met een verlies van 1,8 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl wist vrijdag echter ruim een kwart aan beurswaarde te winnen na de verkoop van zijn belang in de Braziliaanse branchegenoot iFood. Betaalbedrijf Adyen toonde juist wat herstel na de forse verliesbeurt voor het weekeinde en dikte 1,5 procent aan.

Olie- en gasconcern Shell kampte met de aanhoudende daling van de olieprijzen en verloor 0,8 procent. Tekenen dat Iran werk maakt van een nucleair akkoord zetten de olieprijzen onder druk. Bij een akkoord zou dat land de olieverkoop op de wereldmarkt mogen hervatten. Ook het vooruitzicht van een economische neergang drukt de vraag naar olie. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,8 procent minder op 89,14 dollar en Brentolie werd 1,7 procent goedkoper op 95,09 dollar per vat.

Bij de kleinere bedrijven kelderde B&S bijna 11 procent. Het bedrijf dat zich bezighoudt met bevoorrading van cruiseschepen en luchthavens en de internationale distributie van drank, levensmiddelen en cosmeticaproducten aan winkels en consumenten, zag de omzet in de eerste jaarhelft toenemen. De winst daalde wel door verstoringen in de toeleveringsketen, tekorten aan producten en hogere personeelskosten. Vodafone won 0,3 procent in Londen. Het Britse telecomconcern is akkoord met een mogelijke verkoop van zijn Hongaarse tak voor een bedrag van 1,8 miljard euro.

De euro was 1,0021 dollar waard, tegen 1,0045 dollar op vrijdag.