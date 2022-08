Bedrijven produceren minder of zelfs niet door hoge energieprijzen

Nog nooit betaalden we zoveel voor gas en elektriciteit als de afgelopen tijd. Als gevolg van de Russische inval in Oekraïne en de aanhoudende droogte in Europa, is de gasprijs nu zo’n 17 keer zo hoog als twee jaar geleden. De kosten van elektriciteit zijn met ongeveer 15 procent gestegen, zo blijkt uit onderzoek. Vergeleken met een groot deel van Europa betalen Nederlandse consumenten bovendien beduidend meer voor hun energie.

Bedrijven in de problemen

Niet alleen consumenten maar ook bedrijven komen hierdoor in moeilijkheden. Ze lopen het risico hun productie af te moeten schalen of stil te moeten leggen door de torenhoge energieprijzen. Energieprijzen vergelijken zakelijk is een must voor zowel ZZP-ers, MKB en grootzakelijke ondernemingen om het beste contract voor het bedrijf te vinden 4n zo het hoofd boven water te kunnen houden. Maar er is een relatief nieuwe optie die wellicht net als voor de consumentenmarkt ook voor de zakelijke markt een oplossing biedt nu de energiemarkt zo turbulent is. Namelijk het dynamische energiecontract. Een hogere energierekening als je zakelijk energiecontract afloopt is misschien niet mogelijk maar kostenbesparing wel.

Tarief verschil van dag en nacht

Een groeiend aantal energiebedrijven, inmiddels zeven in Nederland, levert inmiddels stroom en gas tegen dynamische inkoopprijzen. Bij een dynamisch energiecontract is de prijs die je betaalt voor stroom en gas afhankelijk van de prijzen op de handelsmarkt. Op de energiemarkt geldt ieder uur namelijk een ander stroomtarief, afhankelijk van de vraag en het aanbod.

In de uren dat er veel stroom en gas wordt afgenomen, bijvoorbeeld rond etenstijd, liggen de prijzen een stuk hoger dan rond het middaguur of ‘s nachts wanneer er minder wordt verbruikt. De gasprijs verschilt om de dag. Het kan soms zelfs zo zijn dat de inkoopprijs negatief is omdat er veel duurzame stroom opgewekt wordt op bijvoorbeeld een hele zonnige dag met veel wind. Het kan dan voorkomen dat je als afnemer zelfs geld krijgt!

Verschil met vast of variabel contract

Een belangrijk pluspunt van leveranciers met dynamische prijzen, is dat de gemiddelde energieprijzen sowieso lager lijken te liggen. Er wordt scherp ingekocht en er hoeven geen risicomarges te worden ingebouwd, zoals dat bij vaste en variabele energiecontracten wel het geval is. Je zit bovendien niet vast aan een bepaalde contractperiode. Je mag ieder moment kosteloos opzeggen en overstappen naar een andere energieleverancier.

Natuurlijk heeft zo’n dynamische leveringstarief ook nadelen. Vaste prijzen bieden immers meer zekerheid, ook al omdat je die zonder veel problemen in de prijs van je product of dienst kan doorberekenen. Op minder.nl kun je de verschillende opties goed bekijken.

Vooral de mate van onzekerheid kan dus een reden zijn juist voor een ‘vaster’ model te kiezen. En dat is ook voor te stellen want de ontwikkeling van de energieprijzen is niet te voorspellen.De tarieven bewegen mee met de rente op de markt. Wanneer door wereldwijde ontwikkelingen de energieprijzen op de handelsmarkt stijgen, stijgen de dynamische energietarieven automatisch mee. De prijs kan dus dalen, maar natuurlijk ook stijgen. Welk type zakelijk energiecontract voor jouw bedrijf het beste is, hangt af van eigen wensen en behoeften en de huidige energietarieven. Weeg daarom goed je opties af!