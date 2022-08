Britse claim in de maak tegen Sony over prijzen PlayStation Store

Sony ziet in het Verenigd Koninkrijk mogelijk een miljardenclaim tegemoet. Consumentenorganisatie Resolve heeft het Japanse elektronicaconcern aangeklaagd omdat de prijzen in zijn digitale PlayStation Store en de prijzen van dingen die je in PlayStation-spellen kan kopen veel te hoog zouden zijn.

Resolve heeft becijferd dat Sony de voorbije zes jaar tot 5 miljard pond, oftewel 5,9 miljard euro, te veel aan kosten heeft gerekend. Volgens de organisatie misbruikt Sony zijn dominante positie op de markt. Het bedrijf zou consumenten “oplichten”. Resolve wijst ook op de 30 procent commissie die Sony rekent bij elke aankoop van een spel of een in-game aankoop via de PlayStation Store.

Het is nog niet zeker hoe de zaak verder gaat. De claimprocedure kan pas doorgaan als hiervoor een gerechtelijke goedkeuring wordt gegeven. Als dat gebeurt zouden de bijna 9 miljoen Britten die de afgelopen jaren iets digitaal op hun PlayStation hebben gekocht zich bij de claim kunnen aansluiten en een vergoeding kunnen eisen. Sony heeft zelf nog niet gereageerd.