Gasprijs blijft stijgen na grote sprong maandag

De Europese gasprijs stijgt dinsdag opnieuw, nadat die een dag eerder al hard omhoog ging. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs werd de fossiele brandstof in de openingsminuten een kleine 4 procent duurder.

Maandag steeg de gasprijs al zo’n 12 procent. Die stijging werd veroorzaakt door de aankondiging van Gazprom vrijdagavond dat de Nord Stream-pijplijn tussen Rusland en Duitsland eind deze maand drie dagen dicht gaat. Volgens het Russische staatsgasbedrijf is dat nodig vanwege onderhoud.

Op de gasmarkt dook echter meteen de angst op dat Gazprom de sluiting aan zal grijpen om de gastoevoer naar Duitsland nog verder af te knijpen, waardoor het moeilijker zal worden om de Europese opslagen voldoende te vullen voor de winter. Eerder deze zomer ging Nord Stream tien dagen dicht vanwege gepland onderhoud. Toen de gasstroom hersteld was kreeg Duitsland minder Russisch gas dan voor de sluiting. Gazprom heeft de gasleveringen aan Duitsland in stapjes verlaagd tot een vijfde van de normale capaciteit.

Het gasbedrijf stelt dat dit noodzakelijk is vanwege achterstallig onderhoud en een door sancties ontbrekende gasturbine. Duitsland beschuldigt Rusland er juist van de gasleveringen in te zetten als drukmiddel richting het Westen. Westerse landen legden Rusland vanwege de inval in Oekraïne al de nodige sancties op en voorzien Oekraïne ook van wapens om de strijd met de bezetters aan te gaan.