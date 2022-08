Herstel olieprijzen helpt Shell aan stevige koerswinst op beurs

Olie- en gasconcern Shell is dinsdag flink vooruit gegaan op de beurs in Amsterdam. Het aandeel profiteerde van een herstel van de olieprijzen. Die veerden op omdat Saudi-Arabië liet weten de olieproductie mogelijk iets te verminderen om de prijs te stutten. Verder bleven beleggers vooral in de ban van de Europese energiecrisis en de vrees voor een recessie. De belangrijkste beursgraadmeters eindigden overwegend iets lager.

Shell kreeg er 3,6 procent aan beurswaarde bij. Branchegenoten als het Britse BP en het Franse TotalEnergies wonnen elders in Europa tot ruim 3 procent, terwijl een vat Amerikaanse olie bijna 4 procent in prijs steeg tot 93,64 dollar. Brent, de maatstaf voor olie uit het Midden-Oosten en de Noordzee, werd dik 3 procent duurder op 99,71 dollar.

Dat Saudi-Arabië eraan denkt om misschien de oliekraan wat meer dicht te draaien, volgt uit opmerkingen van de Saudische minister van Energie. Hij vindt dat de huidige olieprijs niet meer een goede weerspiegeling is van de vraag en het aanbod op de markt. Eerder dit jaar stegen de olieprijzen nog heel hard vanwege de oorlog in Oekraïne, maar de laatste maanden was er een daling te zien.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde een fractie in de min op 710,87 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 940,15 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 0,6 procent.

Door een verdere krimp van de economische activiteit in de eurozone in augustus is de kans op een recessie verder toegenomen. De gasprijs daalde wel weer wat. Maandag werd gas flink duurder doordat het Russische staatsgasbedrijf Gazprom de Nord Stream-gaspijplijn eind deze maand drie dagen sluit vanwege onderhoud. Dit wakkerde de vrees aan dat Rusland de gastoevoer naar Duitsland verder zal verminderen.

Just Eat Takeaway toonde daarnaast enig herstel na de verliesbeurt een dag eerder. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl won ruim 1 procent na een verhoging van het koersdoel door analisten van Degroof Petercam. Het aandeel beweegt de laatste dagen flink. Vrijdag steeg de maaltijdbezorger ruim 25 procent na de verkoop van een onderdeel. Maandag volgde een koersval van dik 9 procent.

De euro bleef schommelen rond het laagste niveau in twintig jaar en noteerde op 0,9982 dollar. Een dag eerder werd de eenheidsmunt net als ruim een maand geleden weer minder waard dan de dollar. De euro staat onder druk door de vrees voor een recessie in Europa en de hogere rente in de VS, die de dollar aantrekkelijker maakt.