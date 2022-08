IMCD koopt materialenleverancier in Mexico en VS

ChemicaliĆ«ndistributeur IMCD heeft het Mexicaanse PromaPlast overgenomen. Die leverancier van plastics en kunstharsen voor bijvoorbeeld verpakkingen, schoenen, witgoed en auto’s is actief in Mexico en de Verenigde Staten. Wat IMCD betaalt voor PromaPlast maakt het Nederlandse, beursgenoteerde bedrijf niet bekend.

IMCD is al vertegenwoordigd in Mexico en de VS, maar de nieuwe aanwinst vergroot de mogelijkheden, stelt de chemicaliƫndistributeur. Familiebedrijf PromaPlast is in Mexico marktleider. Het bedrijf heeft zes verkoopkantoren, meerdere distributiecentra en meer dan honderd werknemers.

IMCD doet geregeld overnames. Op die manier versnelt het bedrijf zijn groei.