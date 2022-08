Resultaten Amerikaanse warenhuisketen Macy’s minder goed

Het Amerikaanse warenhuisconcern Macy’s heeft de omzet en winst in het tweede kwartaal zien dalen. Ook over heel dit jaar werd het bedrijf negatiever. Door de hoge inflatie houden Amerikanen hun uitgaven beter in de gaten. Opvallend is wel dat de luxe warenhuizen van Bloomingdale’s en de luxe cosmeticawinkels van Bluemercury hun omzet zagen stijgen.

De vergelijkbare omzet van Macy’s, dus de omzet van winkels die een jaar geleden ook al open waren, ging met 1,5 procent omlaag. Het bedrijf haalde in totaal 5,6 miljard dollar, omgerekend vrijwel hetzelfde bedrag in euro’s, aan inkomsten binnen. Daarvan bleef een nettowinst van 275 miljoen dollar over. Dat was een jaar eerder nog 345 miljoen dollar.

Voor heel 2022 rekent het warenhuisconcern op minder omzet en winst dan het in mei nog voorzag. Macy’s wijst op de mindere consumentenuitgaven voor sommige soorten producten, maar ook de hoge voorraadniveaus die Amerikaanse winkels veel geld kosten. Ook zijn er risico’s op een sterkere economische neergang.