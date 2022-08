Videochatdienst Zoom onderuit op Wall Street na cijfers

Zoom werd dinsdag bijna 12 procent lager gezet op de aandelenbeurzen in New York. De videochatdienst verlaagde zijn financiƫle verwachtingen, nu medewerkers bij veel bedrijven weer naar kantoor gaan. Daardoor vinden veel vergaderingen niet meer online maar weer gewoon fysiek plaats. Zoom kende met name in 2020 een stormachtige groei toen bedrijven en scholen vanwege de coronapandemie plotseling een manier zochten om op afstand contact te houden.

De stemming op Wall Street bleef voorzichtig na de forse koersverliezen een dag eerder. Beleggers zijn vooral in afwachting van de toespraak die de Amerikaanse centralebankpresident aan het einde van de week zal houden tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Daarbij zal met name worden gelet wat Powell gaat zeggen over de toekomstige renteverhogingen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,1 procent lager op 33.025 punten. De brede S&P 500 won een fractie tot 4140 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,2 procent tot 12.404 punten. Maandag beleefde Wall Street de slechtste beursdag sinds half juni.

Twitter ging ruim 3 procent omlaag. Volgens de krant The Washington Post heeft het onlangs ontslagen hoofd van de beveiliging van het socialmediabedrijf een klokkenluidersklacht ingediend bij de Amerikaanse autoriteiten. In de aanklacht beschuldigt de oud-medewerker het bedrijf van “liegen over het aantal nepaccounts” tegen Elon Musk. Maandag werd ook bekend dat Musk voormalig Twitter-topman Jack Dorsey heeft gedagvaard in de rechtszaak over de door de Tesla-topman afgeblazen overname van de berichtendienst.

Macy’s steeg bijna 4 procent. De keten van warenhuizen, waar ook Bloomingdale’s deel van uitmaakt, presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Wel werd de retailer minder positief over de jaarverwachtingen vanwege de verslechterde economische vooruitzichten.

Palo Alto Networks dikte 9 procent aan. Het cyberbeveiligingsbedrijf boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. Ook is het bedrijf optimistisch over het huidige kwartaal en het hele boekjaar.

De euro schommelde rond het laagste niveau in twintig jaar en noteerde op 0,9964 dollar. De euro staat onder druk door de vrees voor een recessie in Europa en de hogere rente in de VS, die de dollar aantrekkelijker maakt. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,9 procent meer op 92,99 dollar en Brentolie werd 2,5 procent duurder op 98,92 dollar per vat.