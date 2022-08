Vollere winkelstraten stuwen omzet parfumketen Douglas

De consument weet de winkels van parfum- en cosmeticaketen Douglas sinds het opheffen van de coronamaatregelen weer te vinden. Dat zorgde voor een groei van de opbrengsten van het concern. Ook online deed het beauty-concern in het afgelopen kwartaal goede zaken.

In het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar groeide de omzet van Douglas op jaarbasis met bijna 30 procent tot 830 miljoen euro. Daarmee kwam de omzet hoger uit dan voor de coronapandemie. Onlineverkopen waren daarbij goed voor een derde van de opbrengsten. Voor de pandemie was de onlineverkoop nog goed voor iets meer dan 17 procent van de totale omzet.

Wel is er een verschuiving te zien in waar de klanten van Douglas hun inkopen doen. Zo verkocht het bedrijf in hetzelfde kwartaal vorig jaar, toen er nog coronamaatregelen van kracht waren, ruim 40 procent van zijn producten online. Nu de winkelstraten weer drukker worden, koopt twee derde van de klanten weer spullen in de fysieke winkels.

De operationele winst van Douglas, de winst gecorrigeerd voor onder meer rente en belastingen, steeg in de meetperiode naar bijna 64 miljoen euro. In hetzelfde kwartaal was de winst nog zo’n 24 miljoen euro.