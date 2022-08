ASR ziet winst iets afnemen door stormschades

Verzekeraar ASR heeft de winst in de eerste helft van het jaar slechts beperkt zien teruglopen, ondanks een kostenpost van tientallen miljoenen als gevolg van de stormen van begin dit jaar.

De operationele winst kwam uit op 513 miljoen euro vergeleken met 532 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar, maakte het concern bekend. De stormschades drukten de winst met 38 miljoen euro. De nettowinst bedroeg 442 miljoen euro in de eerste jaarhelft, 2,7 procent minder ten opzichte van een jaar eerder.

“Tegen de achtergrond van een periode van geopolitieke spanningen en economische onzekerheid kijken we terug op een goed eerste halfjaar 2022. De financiële resultaten zijn over de hele linie sterk en onze kapitaalpositie is aantoonbaar robuust gebleven, ondanks volatiele financiële markten”, zegt Jos Baeten, bestuursvoorzitter bij ASR.

De topman is “voorzichtig positief” over de vooruitzichten voor ASR in de tweede helft van dit jaar. Baeten wijst daarbij op de “grote onzekerheid” over de economische ontwikkelingen en de toegenomen volatiliteit op de financiële markten.