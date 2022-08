Baas Tesla: klant moet niet klagen over rijhulpsysteem in testfase

Tesla-topman Elon Musk wil geen klachten horen van klanten die een nieuw rijhulpsysteem in hun auto’s uitproberen. “Vraag alsjeblieft niet om te worden opgenomen in vroege bètaversies en dan klagen”, zo reageerde Musk op een Tesla-eigenaar die video’s van het systeem op Twitter had geplaatst waarin te zien is dat het nogal hapert.

Tesla wil de komende weken 15.000 dollar in rekening brengen voor het systeem genaamd Full Self-Driving, dat nu nog in de testfase zit. Op het filmpje van de ontevreden klant is te zien dat het systeem soms moeite heeft met rechts afslaan en andere basisfuncties.

“10.69 is niet voor niets kleinschalig uitgebracht”, aldus Musk refererend aan de uitrol van het systeem. De nieuwe functionaliteit werd vorige week geïntroduceerd bij een selecte groep klanten.