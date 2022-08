Brits havenbedrijf: vakbond laat arbeiders Felixstowe in de steek

De uitbater van Felixstowe, de grootste containerhaven van het Verenigd Koninkrijk, beschuldigt vakbond Unite ervan tegen de belangen van de werknemers te handelen. De vakbond zit achter de grote staking in de Britse haven. Volgens het havenbedrijf zijn veel van de havenarbeiders echter niet tevreden over het feit dat ze niet kunnen stemmen over het laatste loonaanbod van het bedrijf.

Havenuitbater Hutchison Port verklaarde dat de vakbond “een nationale agenda promoot ten koste van veel van onze werknemers”. De ruzie tussen het bedrijf en de vakbond lijkt daarmee verder te escaleren.

Volgens een woordvoerder van Hutchison Port heeft het bedrijf een loonsverhoging voorgesteld van tussen de 8,1 en 9,6 procent voor dit jaar. Vakbond Unite eist echter een verhoging van ten minste 10 procent en wees het bod af. Ook een uitnodiging om verder te onderhandelen werd afgeslagen.

Om de roep om betere arbeidsvoorwaarden kracht bij zetten, hebben circa 2000 dokwerkers sinds afgelopen zondag het werk voor acht dagen neergelegd. Ook dreigt de vakbond de staking te verlengen.

“Veel van onze medewerkers voelen zich in de steek gelaten door Unite en hebben ons verteld dat ze wel willen komen werken, maar zich te ongemakkelijk voelen om dat te doen”, verklaarde de woordvoerder.

De staking in Felixstowe – een van de vele die dit jaar in het Verenigd Koninkrijk zijn uitgebroken – zet de goederenstroom van en naar het land op z’n kop omdat goederen niet gelost of geladen kunnen worden. De haven is goed voor een derde van het totale containervolume in het land. Dokwerkers in de haven van Liverpool gaan binnenkort ook staken omdat ze een hoger loon willen.

De kosten van het levensonderhoud voor de Britten zijn dit jaar sterk gestegen. Vooral de energierekeningen zijn fors opgelopen en ook voedselprijzen zijn hard gestegen. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk ligt al boven de 10 procent en economen verwachten een verdere stijging tot meer dan 18 procent in 2023.