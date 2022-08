Fors meer omzet voor producent Delfts blauw

Porseleinproducent Royal Delft, vooral bekend van zijn Delfts blauw, heeft in de eerste zes maanden van het jaar flink meer omzet geboekt. Het beursgenoteerde bedrijf merkte dat de toeristenstroom weer verder aantrok nadat coronamaatregelen begin dit jaar werden afgeschaft. Ook de zakelijke verkopen namen een vlucht. Maar door gestegen kosten en vanwege de uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten daalde de winst. Dat kwam ook doordat het bedrijf minder subsidies kreeg.

Royal Delft zag de omzet in de meetperiode met 56 procent stijgen tot 3,3 miljoen euro. Onder de streep bleef 220.000 euro over. Dat het bedrijf zwarte cijfers schreef, dankt het naar eigen zeggen aan de stabiele huuropbrengsten van de vastgoedtak.

Volgens het bedrijf is de coronacrisis nog altijd merkbaar in de bezoekersaantallen. Zo is de toeristenstroom nog altijd niet op het niveau van voor de crisis. Ook de oorlog in Oekraïne heeft impact op de bedrijfsvoering. Zo lopen de gasprijzen hard op. Royal Delft maakt bijvoorbeeld nog gebruik van gasgestookte ovens. Maar ligt het aan het bedrijf zelf dan worden dit op korte termijn elektrische ovens.

Royal Delft opende begin augustus de deuren van een nieuwe winkel in de binnenstad van Delft. Met de tweede winkellocatie kunnen mensen volgens het bedrijf de producten makkelijker aanschaffen. In oktober moeten de nieuwe museumzalen klaar zijn.