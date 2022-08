Musk en Twitter bakkeleien opnieuw in rechtszaal

Elon Musk en Twitter hebben tijdens een hoorzitting in een rechtbank een nieuwe ronde uitgevochten in hun strijd rond de overname van het platform. Musk eiste meer informatie over geautomatiseerde Twitter-accounts of bots en stelde dat Twitter die informatie heeft achtergehouden. De topman van onder meer Tesla, SpaceX en Neuralink heeft zijn overname van Twitter voor 44 miljard dollar gestaakt omdat er volgens hem veel meer van die bots zijn dan Twitter zegt.

Musks advocaten betoogden opnieuw dat Twitter veel informatie van Musk achterhield. “We zitten in een situatie waarin ze over een belangrijk datapunt geen gegevens verschaffen”, aldus de advocaten. “Dat zet ons enorm op achterstand terwijl wij de koper zijn.”

Twitter reageerde dat de cijfers over het aantal bots die het bedrijf verschaft “nadrukkelijk schattingen zijn”. Bovendien zou Musk, die eerder een boekenonderzoek achterwege liet voor hij zijn bod op Twitter deed, op deze manier het aankoopproces over willen doen om een andere uitkomst te krijgen. Zo zou zijn bod op Twitter lager uit kunnen vallen. Verder stelden de advocaten van Twitter dat aan het verzoek van Musk privacygevaren kleven.

Musk en Twitter hebben op meerdere momenten al vergelijkbare standpunten gewisseld. Een rechter besloot eerder dat Musk slechts zeer beperkt extra informatie moest krijgen.