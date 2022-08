NS heeft fabrikant gevonden voor levering 60 nieuwe dubbeldekkers

NS heeft via een Europese aanbesteding de Spaanse treinfabrikant CAF gekozen voor een levering van zestig nieuwe dubbeldekkers. De treinen gaan op termijn een deel van de huidige dubbeldekkers van het type DDZ vervangen, zo meldt NS.

NS wil de huidige treinvloot verder uitbreiden vanwege de verwachte reizigersgroei. Ook komen oude treinen, zoals de DDZ-dubbeldekkers, aan het einde van hun levensduur. Zo moet worden voorkomen dat er een tekort aan treinen ontstaat.

Het gaat om een bestelling van dertig dubbeldekkers van vier rijtuigen lang en dertig dubbeldekkers van zes rijtuigen lang, die geschikt zijn voor snelheden tot 160 kilometer per uur. In totaal hebben de treinen ongeveer 30.000 stoelen.

NS begon in april 2020 met de aanbesteding. Het aanschaffen van nieuwe treinen is een proces van zo’n zeven jaar. Vier treinfabrikanten deden een geldige aanbieding. CAF scoorde het beste op de verschillende prijs- en kwaliteitscriteria. Nadat het contract eind dit jaar is getekend, wordt de trein ontworpen. Daarna volgt een productie- en testfase. In 2028 moeten de treinen gaan rijden.

Dinsdag meldde het bedrijf in de dienstregeling van 2023 een tiende minder treinen in te zetten dan in 2019, het laatste jaar voor corona, vanwege personeelstekorten waarmee het spoorbedrijf kampt. Deze week staken werknemers van NS om een beter cao-bod af te dwingen.