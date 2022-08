Onlinegokkers geven resultaten Holland Casino een boost

Staatsgokbedrijf Holland Casino lijkt de coronaperiode, toen de casino’s dicht waren of maar beperkt open mochten, grotendeels achter zich te hebben gelaten. De onderneming zette over de eerste zes maanden van het jaar een omzet van dik 353 miljoen euro in de boeken. Daarvan kwam bijna 83 miljoen euro van spelers die online een gokje waagden. Daarbij zetten het bedrijf ook weer een positief resultaat voor belastingen in de boeken. Door de stijgende bezoekersaantallen moest het casinobedrijf ook weer vaker optreden tegen vermeende gokverslaving.

Volgens Noël Leise, directeur Operations van Holland Casino worden de casino’s weer massaal bezocht. Hij denkt dat het bedrijf het jaar met winst kan afsluiten, al houdt hij een slag om de arm. “Uiteraard is dat nog afhankelijk van de coronaontwikkelingen in het najaar en hoe snel wij in de krappe arbeidsmarkt over voldoende medewerkers kunnen beschikken”, zegt hij in een toelichting. “Deze halfjaarcijfers vormen weer een veelbelovende basis.”

Holland Casino behaalde in de eerste zes maanden van het jaar een resultaat van 8,2 miljoen euro. Van dat bedrag moet nog wel de vennootschapsbelasting af. Het casinobedrijf benadrukt dat dit resultaat werd behaald ondanks de beperkende maatregelen die in de eerste twee maanden van het jaar nog golden.

Verder heeft Holland Casino naar eigen zeggen bijna 52 miljoen euro aan opgebouwde belastingschulden terugbetaald. Het gokbedrijf heeft voor maximaal 313,4 miljoen euro uitstel gekregen voor de afdracht van belastingen voor de periode tot en met maart dit jaar. De terugbetaling van 24,4 miljoen euro aan loonsteun via de NOW-regeling zal in de tweede helft van dit jaar plaatsvinden.

Het aantal gesprekken dat Holland Casino voerde met spelers over mogelijk problematisch gokgedrag nam ook weer toe. Dat is volgens het bedrijf in lijn met de toegenomen bezoekersaantallen. Door de manke vergelijkingsbasis wegens de coronasluitingen is het volgens Holland Casino lastig om in te schatten of het nu erger is geworden, mede doordat online gokken nu ook is toegestaan.

In de eerste helft van dit jaar zijn bijna 5900 zogeheten preventiegesprekken gevoerd met spelers. Over heel 2021 waren dat er bijna 8200. Verder werd dit jaar 4510 keer contact gezocht met onlinegokkers. Hier is een goede vergelijking niet mogelijk omdat online gokken pas eind 2021 mogelijk werd.