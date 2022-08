Pricewise: tot 850 euro prijsverschil bij gelijke autoverzekering

Het verschil in premie tussen de goedkoopste en duurste autoverzekering met dezelfde dekking kan oplopen tot wel 850 euro per jaar. Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingssite Pricewise. Daarnaast zijn er grote verschillen in premie voor verschillende postcodegebieden, waarbij het verschil groter is naarmate het postcodegebied waarin de auto is verzekerd duurder is.

Het verschil is berekend op basis van de premies voor een Renault Clio uit 2014, die rijdt op benzine en WA+ verzekerd is in het postcodegebied van Amsterdam. De fictieve 36-jarige bestuurder rijdt maximaal 12.000 kilometer per jaar en heeft acht schadevrije jaren. De fictieve bestuurder uit het onderzoek betaalt 1230 euro per jaar, terwijl dat volgens Pricewise ook 380 euro per jaar had kunnen zijn.

“Een hogere autopremie betekent niet automatisch dat de dekking beter is”, zegt directeur Hans de Kok van Pricewise. In principe is de basis van elke verplichte WA-dekking hetzelfde. “Er geldt geen eigen risico en je bent verzekerd tot de minimaal wettelijke ondergrens voor schade die jij met je auto aan anderen of voorwerpen aanricht. Hetzelfde geldt voor de premie en dekking van de WA+-verzekering”, aldus De Kok. Het is volgens Pricewise raadzaam de autoverzekering regelmatig onder de loep te nemen.

Bij een auto die verzekerd is in een duurder postcodegebied, wordt het verschil tussen de goedkoopste en duurste verzekering nog groter. Zo is het verschil tussen de goedkoopste en duurste autoverzekering in Almere 560 euro, op basis van dezelfde gegevens. In Geeuwenbrug, een dorp in Drenthe, is het prijsverschil voor dezelfde auto en dekking 400 euro.

Verzekeraars bepalen de premie vaak op postcodeniveau, omdat zij een verschil zien in schades en schadefactoren op dit niveau. In de steden liggen de prijzen daarom vaak hoger en verder uit elkaar.