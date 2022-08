Taxi op veel vliegvelden fors duurder, Schiphol is uitzondering

De prijs die je kwijt bent aan een taxi op het vliegveld is in Europa in een jaar tijd flink gestegen. Volgens onderzoek van Vliegveldinfo.nl moeten reizigers gemiddeld 10 procent extra neertellen voor een taxirit naar het centrum van de dichtstbijzijnde grote stad. Schiphol is wel een uitzondering, hier gingen volgens de site de prijzen niet omhoog.

Vliegveldinfo.nl vergelijkt ieder jaar de taxitarieven op de vijftig drukste luchthavens in Europa. Gemiddeld kost een taxi naar de binnenstad deze zomer 45 euro. Vooral in M√ľnchen ging de prijs hard omhoog. Daar was je vorig jaar 75 euro kwijt, dit jaar 95 euro.

In Turkije zijn de taxitarieven daarnaast zelfs verdubbeld, zeggen de onderzoekers. Maar hier zou je als Nederlander toch niet echt meer betalen dan voorheen. Dat komt door de enorme waardedaling van de Turkse lira.

Op Schiphol kost het volgens Guus Wantia, eigenaar van Vliegveldinfo.nl, 55 euro om met de taxi naar hartje Amsterdam te gaan. Waarom de tarieven hier niet de inflatie volgen zoals elders in Europa weet hij niet. Hij vermoedt dat het komt omdat het tarief op Schiphol een jaar eerder al flink is gestegen.

Met een ritprijs van 55 euro valt Schiphol net buiten de Europese top 10 van duurste vliegvelden. Maar het centrum van Amsterdam is relatief dichtbij en in de spits kunnen de ritprijzen nog oplopen, benadrukt Wantia. Op Londen Stansted betaal je volgens het onderzoek het meest voor een taxi, namelijk zo’n 118 euro. Maar die luchthaven is bijna vier keer zo ver van hartje Londen verwijderd als Schiphol van het centrum van Amsterdam.