Verzekeraar ASR blikvanger op Beursplein 5 na cijfers

ASR is woensdag een van de blikvangers op het Damrak. De verzekeraar gaf voorbeurs inzage in de boeken. Daaruit bleek dat de winst in de eerste helft van het jaar slechts beperkt is teruggelopen, ondanks een kostenpost van tientallen miljoenen als gevolg van de stormen van begin dit jaar. Ook producent van elektromagnetische componenten Kendrion kwam met resultaten.

ASR had naar eigen zeggen een goed halfjaar afgezet tegen een periode van geopolitieke spanningen en economische onzekerheid. “De financiële resultaten zijn over de hele linie sterk en onze kapitaalpositie is aantoonbaar robuust gebleven, ondanks volatiele financiële markten”, aldus bestuursvoorzitter Jos Baeten.

Kendrion merkte op zijn beurt een aanhoudende omzetgroei, waarbij ook de marktomstandigheden niet bepaald voordelig waren. Ondanks dat de productie in China voor een periode van zes weken werd verstoord door de strenge coronamaatregelen in dat land, viel de omzet 9 procent hoger uit. De winstmarge kwam volgens de leiding van het bedrijf uit op een gezonde 11,9 procent.

Baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis roept woensdag zijn aandeelhouders bij elkaar. De onderneming heeft eerder een overnamebod ontvangen van investeerder HAL die al een groot belang in het bedrijf heeft. Boskalis gaf eerder aan het bod eigenlijk te laag maar niet onredelijk te vinden. Daarom laat Boskalis het aan de aandeelhouders over of ze in zee willen met HAL. Op Boskalis in zijn geheel wordt een prijskaartje geplakt van 4,2 miljard euro.

Verder blijft er aandacht voor de oliesector nadat de stijgende olieprijzen een dag eerder zorgden voor onder andere een stevige koerswinst voor Shell. Het Spaanse Repsol kreeg te horen dat het in Peru voor de rechter moet komen vanwege een olielek zo’n acht maanden terug. Een Peruaanse rechter heeft beslist dat de zaak voor moet komen. Daarbij wordt in totaal 4,5 miljard dollar geëist van het concern.

De stemming op de aandelenbeurzen in New York was dinsdag licht negatief. Ook in Azië stonden eerder op de dag overwegend minnen op de borden.

De euro bleef schommelen rond het laagste niveau in twintig jaar en noteerde voorbeurs op 0,9948 dollar. De euro staat onder druk door de vrees voor een recessie in Europa en de hogere rente in de VS, die de dollar aantrekkelijker maakt. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 93,60 dollar en Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 99,92 dollar per vat.