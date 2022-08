VNO-NCW Noord: nog geen bedrijven in paniek door staking

Het bedrijfsleven in het noorden van het land heeft vooralsnog geen last van de stakingen door NS-personeel. “Wij hebben tot op heden geen berichten ontvangen hierover. We hebben nog niks binnen gekregen van bedrijven die in paniek zijn”, zegt Ton Schroor, directeur bij VNO-NCW Noord.

Het is volgens hem sowieso nog rustig omdat de vakanties nog maar net achter de rug zijn. “De meeste bedrijven zijn al wel begonnen na de zomervakantie. Maar het is nog een beetje zo’n na-vakantieweek. De helft van het personeel is nog weg deze week”, aldus Schroor van de noordelijke ondernemersorganisatie.

Werknemers van de Nederlandse Spoorwegen hebben woensdag het werk neergelegd in Noord-Nederland. Door de staking rijden er vrijwel geen NS-treinen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en delen van Flevoland en Overijssel.