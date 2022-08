VS waarschuwen voor sancties tegen Turkije om banden met Rusland

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Turkije gewaarschuwd voor mogelijke sancties als het zaken blijft doen met Rusland. Washington maakt zich in toenemende mate zorgen over de Russische regering en bedrijven in Rusland die Turkije gebruiken om westerse handelsbeperkingen te omzeilen. Deze zijn opgelegd als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne zes maanden geleden.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin kwamen eerder deze maand op een top in de Russische badplaats Sotsji overeen om de economische samenwerking te intensiveren. De waarde van de Turkse export naar Rusland is in de maanden mei, juni en juli met bijna 50 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.