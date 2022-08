Xpeng trekt makers e-voertuigen omlaag op beurzen Azië na cijfers

De Chinese producent van elektrische auto’s Xpeng was woensdag een opvallende daler op de beurs in Hongkong. De onderneming werd door beleggers bijna 13 procent lager gezet na publicatie van kwartaalcijfers. Het verlies van de onderneming viel veel hoger uit dan waar in doorsnee rekening mee was gehouden. In het kielzog van Xpeng gingen ook andere producenten van elektrische auto’s onderuit.

Li Auto verloor bijvoorbeeld dik 5 procent en Nio raakte eveneens ruim 5 procent van zijn beurswaarde kwijt in Hongkong. Ook Geely Auto (min 4,6 procent) en BYD (min 4,9 procent), onder andere bekend van zijn bussen, stonden op verlies.

Het aandeel van vastgoedontwikkelaar Logan Group stond eveneens onder druk. Dat fonds zag 46 procent van zijn beurswaarde verdampen, de grootste koersval van het aandeel sinds het in 2013 een notering kreeg. De handel in het fonds was sinds medio mei opgeschort. China gaat gebukt onder een grote vastgoedcrisis. Ook Logan kampt met de gevolgen van de coronacrisis en de vertragende economie. Net als sectorgenoten kan Logan schulden niet aflossen.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds ruim 1 procent lager. Ook in Shanghai (min 1,4 procent) en Shenzhen (min 2,2 procent) stonden minnen op de borden.

In Japan stond de Nikkei-index tegen het slot van de handelsdag 0,5 procent in de min. De beurs in Tokio stond eerder tijdens de sessie nog op winst. Elders in Azië stonden wel winsten op de borden. De Kospi in Seoul noteerde 0,3 procent in de plus en de All Ordinaries in Sydney boekte een winst van 0,4 procent.