Blik op chipfondsen op Damrak na mindere vooruitzichten Nvidia

Chipfondsen staan donderdag op de aandelenbeurzen in Europa in de schijnwerpers, nadat de Amerikaanse chipproducent Nvidia met een handelsupdate kwam. Vooral de prognose viel daarbij tegen. In Amsterdam drukt dat mogelijk op de koersen van AEX-fondsen als chipmachinemaker ASML en chiptoeleveranciers ASMI en Besi. Verder kwam een keur aan vooral kleinere bedrijven in Amsterdam nog met cijfers. Ook zijn beleggers in afwachting van het jaarlijkse symposium over het economische beleid van de Amerikaanse Federal Reserve in Jackson Hole.

Energiespecialist Alfen gaf voorbeurs een kijkje in de boeken. De onderneming wist de omzet flink op te voeren, geholpen door de grote vraag naar laadpalen. Naast de omzet verbeterde ook de winstgevendheid. Alfen is ook positiever gestemd over het hele jaar.

Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen gaf ook inzage in de resultaten. Het financiële fonds zag de winst iets lager uitvallen. De daling kwam vooral doordat het bedrijf een bedrag van bijna 10 miljoen euro opzijzette voor de afwikkeling van het rentederivatendossier. Deze voorziening was overigens al eerder aangekondigd. Van Lanschot Kempen roept verder aandeelhouders bijeen om te stemmen over een betaling aan aandeelhouders van 1,50 euro per aandeel.

Statiegeldbedrijf Envipco sloot het eerste halfjaar af met een recordomzet. De onderneming maakte daarbij ook werk van het verlagen van de kosten. Ondertussen wordt ook de productiecapaciteit opgevoerd. Door de ingebruikname van de fabriek in Roemenië moet efficiënter kunnen worden gewerkt.

Shell weet eveneens de aandacht op zich gericht. Het olie- en gasconcern maakte bekend een langjarige overeenkomst te hebben getekend met Energy Transfer voor de afname van vloeibaar gemaakt aardgas van het lng-project Lake Charles in de Verenigde Staten.

Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield meldde op zijn beurt winkelvastgoed in Californië definitief van de hand te hebben gedaan. Op Santa Anita werd een prijskaartje van 537,5 miljoen dollar geplakt. Unibail heeft als doel voor 4 miljard dollar aan vastgoed te verkopen. Daarvan is bijna 3,2 miljard dollar gerealiseerd.

Verder maakte de Zwitserse medicijnmaker Novartis bekend zijn Sandoz-divisie af te splitsen. Daardoor ontstaat qua omzet het grootste Europese generieke geneesmiddelenbedrijf. De afsplitsing moet in de tweede helft van volgend jaar zijn afgerond.