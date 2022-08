Champagnedruiven door opgewarmd klimaat dit jaar vroeger geoogst

De oogst van champagnedruiven is dit jaar noodgedwongen eerder begonnen dan normaal als gevolg van klimaatverandering. Het komt volgens kenners niet vaak voor dat er in augustus al geoogst moet worden.

“Het is vrij duidelijk dat klimaatopwarming nu effect heeft”, zegt Charles Philipponnat. Hij bezit een wijngaard in het noorden van Frankrijk waar jaarlijks honderdduizenden flessen champagne worden geproduceerd. Volgens hem zal de manier van het maken van wijn – door het klimaat – veranderen.

“We krijgen straks waarschijnlijk overrijpe druiven”, verwacht Philipponnat. “Te droge zomerseizoenen zullen waarschijnlijk andere problemen veroorzaken waar we ons op aan zullen moeten passen. We moeten onze manier van wijn maken aanpassen”, zegt hij. Ook zal de wijn als gevolg van de droogte anders smaken, denkt kenner Laurent Pinson. “We zullen misschien onze druivensoorten of teeltmethoden moeten aanpassen, die zullen verschillen met wat we nu doen.”

De oogst van dit jaar is zo’n twee weken vroeger dan gemiddeld. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd er meestal pas in oktober geoogst, maar gaandeweg werd er in begin september al geplukt, weet Pinson. Bij hoge uitzondering – zoals nu – komt het voor dat er in augustus al geoogst moet worden.