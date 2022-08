Chipmaker Nvidia daalt op Wall Street na resultaten

Nvidia behoorde donderdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. De Amerikaanse chipmaker presteerde afgelopen kwartaal slechter dan verwacht. Ook kwam het bedrijf met teleurstellende prognoses, waarmee de zorgen over een zwakkere chipmarkt toenamen. Vooral de vraag naar de producten van het bedrijf op het gebied van games viel tegen. Het aandeel werd 1 procent lager gezet.

De stemming op Wall Street was nog altijd voorzichtig. Beleggers kijken vooral uit naar de belangrijke bijeenkomst van centrale bankiers in het Amerikaanse Jackson Hole. Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, zal vrijdag een toespraak houden en beleggers zijn vooral benieuwd wat hij gaat zeggen over de omvang van de renteverhogingen in de komende maanden. Hogere rentes zijn over het algemeen slecht nieuws voor aandelenbeleggingen.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening een min van 0,2 procent op 32.912 punten. De brede S&P 500 steeg 0,2 procent tot 4150 punten en techgraadmeter Nasdaq dikte 0,4 procent aan tot 12.479 punten.

Voorbeurs werd nog bekendgemaakt dat de Amerikaanse economie in het tweede kwartaal met 0,6 procent is gekrompen ten opzichte van een jaar geleden. Dat is iets minder dan de krimp van 0,9 procent die eerder werd gemeld. Daarnaast bleek dat het aantal wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering licht is gedaald.

Peloton kelderde haast 15 procent. De maker van fitnessapparatuur zag de verkopen afgelopen kwartaal fors teruglopen en zakte dieper in de rode cijfers. Peloton wist een dag eerder nog een vijfde aan beurswaarde te winnen na de aankondiging dat het bedrijf zijn hometrainers en loopbanden ook via Amazon wil gaan verkopen.

Salesforce zakte ruim 7 procent na tegenvallende verwachtingen van het softwarebedrijf voor het huidige kwartaal. De resultaten van cloudbedrijf Snowflake vielen wel in de smaak. Dat aandeel werd 19 procent hoger gezet.

Tesla daalde 0,5 procent en was ruim 295 dollar per aandeel waard. De fabrikant van elektrische auto’s heeft het aandeel voor de tweede keer in twee jaar gesplitst. Het aandeel sloot woensdag voor de splitsing op ruim 891 dollar. Tesla-aandeelhouders krijgen drie aandelen voor elk aandeel dat ze bezitten. Door een aandeel te splitsen trachten bedrijven het aandeel beter betaalbaar te houden voor kleinere beleggers.

De euro was net iets minder waard dan de dollar en noteerde op 0,9963 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent meer op 95,13 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 101,95 dollar per vat.