Duitse economie liet in tweede kwartaal toch kleine groei zien

De Duitse economie is in het tweede kwartaal iets veerkrachtiger gebleken dan aanvankelijk gedacht. De grootste economie van Europa liet in de meetperiode een bescheiden groei van 0,1 procent noteren ondanks de tegenwind door de oplopende inflatie en de verdere impact van de oorlog in Oekraïne. Bij een eerdere raming werd nog gemeld dat de economische vooruitgang tot stilstand was gekomen. De expansie in het tweede kwartaal werd vooral aangedreven door overheidsuitgaven. Toch droegen ook huishoudens bij aan de groei.

Ondanks de bescheiden bijstelling van de cijfers blijft de vrees voor economische neergang bestaan. Zeker nu de gasleveringen door Rusland aan Duitsland minder worden en Duitsers worden geconfronteerd met hogere gasprijzen. Dit raakt mogelijk aan de koopkracht van huishoudens terwijl ook bedrijven de prijsstijgingen voelen.

De Duitse centrale bank voorspelde eerder al dat de situatie in het derde kwartaal moeilijker wordt. Zo zal de productie lager uitvallen. De kans dat de economie in een recessie belandt eind dit jaar en begin volgend jaar is volgens de Bundesbank “aanzienlijk” toegenomen. De inflatie zou daarbij op 10 procent kunnen uitkomen.