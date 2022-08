Duitse ondernemers iets pessimistischer door zorgen over inflatie

Duitse ondernemers zijn iets pessimistischer geworden over de nabije toekomst. Dat komt door de stijgende inflatie en de vrees voor een mogelijke recessie in de grootste economie van Europa. Naast de sterk gestegen energieprijzen vrezen ondernemers ook dat Rusland helemaal geen gas meer zal leveren aan de belangrijke handelspartner van Nederland. Het Russische staatsgasconcern Gazprom heeft de toevoer van gas naar Duitsland al aanzienlijk verminderd.

Een graadmeter van het Duitse economisch instituut Ifo die de toekomstverwachtingen van ondernemers meet, zakte deze maand naar een stand van 80,3. In juli was dat 80,4. De huidige omstandigheden werden ook negatiever beoordeeld. Economen die zijn gepeild door persbureau Bloomberg hadden een sterkere afname van het vertrouwen verwacht.

Uit afzonderlijke cijfers van het Duitse statistiekbureau bleek eerder op de dag al dat de economie in het tweede kwartaal veerkrachtiger was dan aanvankelijk gedacht. De grootste Europese economie wist afgelopen kwartaal toch nipt te groeien, met 0,1 procent, ondanks de tegenwind door de oplopende inflatie en de verdere impact van de oorlog in Oekraïne. Bij een eerdere raming werd nog gemeld dat de economische vooruitgang tot stilstand was gekomen.

Ondanks de bescheiden bijstelling van de cijfers blijft de vrees voor een recessie bestaan. De Bundesbank waarschuwde deze week al dat de productie in het derde kwartaal min of meer zal stagneren, terwijl het risico op een economische krimp in het vierde kwartaal en het eerste kwartaal van 2023 “aanzienlijk” is toegenomen. De inflatie zou daarbij tegen het einde van het jaar kunnen oplopen tot ongeveer 10 procent.