Gasprijzen blijven verder stijgen na recordslot op woensdag

De Europese gasprijzen gaan opnieuw fors omhoog. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs stond de gasprijs donderdagochtend 4,9 procent hoger, op 306,43 euro per megawattuur. De Europese gasprijzen zijn sinds de eerste weken van de Russische invasie in Oekraïne niet meer zo hoog geweest.

Woensdag sloot de prijs uiteindelijk op 292,15 euro, het hoogste slotniveau ooit. Op 7 maart steeg de prijs voor gas op de Amsterdamse beurs al een keer kortstondig tot een historische piek van 345 euro per megawattuur, maar diezelfde dag nog zakte de prijs tot 227 euro bij het slot van de handel.

Europa heeft al maanden te maken met hoge energieprijzen, waardoor inflatie wordt aangewakkerd en consumenten en bedrijven op kosten worden gejaagd. De Europese gasmarkt is sterk afhankelijk van vloeibaar gemaakt gas (lng) om het gat in de gasvoorziening op te vullen dat door Rusland is achtergelaten. De concurrentie met Azië voor vloeibaar gemaakt gas is toegenomen na relatieve kalmte eerder deze zomer. Ook de Aziatische gasprijzen stijgen omdat landen voorraden voor de winter veilig willen stellen.

De stijgende gasprijzen zorgen er ook voor dat steeds meer bedrijven zich genoodzaakt zien hun productie te beperken. Zo maakte de Noorse kunstmestproducent Yara bekend de productie te verlagen.

De EU-ministers van Energie komen mogelijk binnenkort bijeen in een spoedzitting om de hoge prijzen te bespreken. In Nederland is de coalitie in aanloop naar Prinsjesdag bezig met de onderhandelingen over de begroting voor volgend jaar. Daarbij wordt over een maatregelenpakket gesproken om de koopkrachtverslechtering te bespreken, die mede wordt veroorzaakt door de hoge energieprijzen.