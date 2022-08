Grote techaandelen leiden Wall Street naar winst

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag onder aanvoering van de grote techfondsen hoger geëindigd. Bedrijven als Apple (plus 1,5 procent), Amazon (plus 2,6 procent), Facebook-moeder Meta Platforms (plus 3,4 procent) en Google-moeder Alphabet (plus 2,6 procent) waren in trek bij beleggers. Die schudden de recessie-angst wat van zich af door gunstige nieuwe cijfers over de Amerikaanse economie, die minder hard kromp in het tweede kwartaal.

Twitter ging 0,6 procent vooruit nadat een rechter in Delaware had besloten dat de berichtendienst een klein deel van de door Elon Musk gevraagde informatie over botaccounts moet geven. Het merendeel van de eisen van de Tesla-baas werd echter niet toegekend.

Tesla zelf stond ook in de belangstelling. De fabrikant van elektrische auto’s daalde 0,4 procent tot 296,07 dollar per aandeel. Donderdag was de eerste dag nadat het aandeel Tesla voor de tweede keer in twee jaar werd gesplitst. Het aandeel sloot woensdag vóór de splitsing op ruim 891 dollar. Tesla-aandeelhouders krijgen drie aandelen voor elk aandeel dat ze bezitten. Door een aandeel te splitsen trachten bedrijven het aandeel beter betaalbaar te houden voor kleinere beleggers.

De Dow-Jonesindex sloot 1 procent hoger op 33.291,78 punten. De brede S&P 500 steeg 1,4 procent tot 4199,12 punten en techgraadmeter Nasdaq dikte 1,7 procent aan tot 12.639,27 punten.

Chipbedrijf Nvidia presteerde afgelopen kwartaal slechter dan verwacht. Ook kwam het bedrijf met teleurstellende prognoses, waarmee de zorgen over een zwakkere chipmarkt toenamen. Vooral de vraag naar de producten van het bedrijf op het gebied van games viel tegen. Desondanks eindigde het aandeel na een daling in de vroege handel uiteindelijk op een plus van 4 procent.

Peloton kelderde ruim 18 procent. De maker van fitnessapparatuur zag de verkopen afgelopen kwartaal fors teruglopen en zakte dieper in de rode cijfers. Peloton wist een dag eerder nog een vijfde aan beurswaarde te winnen na de aankondiging dat het bedrijf zijn hometrainers en loopbanden ook via Amazon wil gaan verkopen. Die winst verdampte dus weer volledig.

Salesforce zakte 3,4 procent na tegenvallende verwachtingen van het softwarebedrijf voor het huidige kwartaal. De resultaten van cloudbedrijf Snowflake vielen wel in de smaak. Dat aandeel werd meer dan 23 procent hoger gezet.

De euro was net iets minder waard dan de dollar en noteerde op 0,9978 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent minder op 92,83 dollar. Brentolie werd 1,6 procent goedkoper op 99,63 dollar per vat.