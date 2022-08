Onderzoek: Amsterdam populair als werkplek voor techtalent

Amsterdam is populair bij internationaal techtalent dat op zoek is naar een nieuwe baan in IT, automatisering, analytics of digitalisering. De hoofdstad staat samen met Singapore op de tweede plaats van de meest verkozen tech hub om naartoe te verhuizen voor een nieuwe baan. Dat meldt adviesbureau Boston Consulting Group op basis van een enquête onder 1000 werknemers die zijn verhuisd naar een van de elf grote tech hubs in de wereld. De Ierse hoofdstad Dublin staat op de eerste plaats.

Amsterdam wordt beschouwd als een plek met een goede balans tussen werk en privé. Daarnaast wordt de stad ook gewaardeerd om de korte reistijden en lage kosten voor levensonderhoud ten opzichte van andere tech hubs, waaronder Berlijn, Londen, Dubai en Shanghai. Ook inkomen en de mogelijkheid om permanent verblijf of staatsburgerschap te verkrijgen zijn belangrijke factoren om voor Amsterdam te kiezen.

Daarnaast geldt een aantrekkelijk belastingvoordeel van 30 procent voor de betreffende werknemers gedurende de eerste vijf jaar nadat zij naar Nederland verhuizen. De meeste techmigranten zien hun verhuizing echter als tijdelijk en voor niet langer dan vijf jaar.

Uit het onderzoek blijkt ook dat potentiële werkgevers alert moeten zijn op lastige situaties waarmee werknemers te maken krijgen wanneer ze naar een nieuwe locatie verhuizen. Zo is 53 procent van de in Amsterdam wonende respondenten het slachtoffer geworden van genderdiscriminatie, voornamelijk door hun werkgever. Dit is hoger dan het gemiddelde voor alle techhubs, namelijk 42 procent.

Werknemers kunnen hun jaarlijkse inkomen aanzienlijk verhogen door te migreren. Zo is bij meer dan driekwart het netto-inkomen met meer dan 50 procent verhoogd na verhuizing. Voor meer dan twee derde van de ondervraagden is een hoger inkomen dan ook een van de belangrijkste redenen om te verhuizen. Ook speelt bij ruim 60 procent een betere levensstandaard een rol bij het kiezen van een nieuwe locatie. Dit is tevens een van de belangrijkste factoren voor techtalent om voor Amsterdam als tijdelijke woonplaats te kiezen.