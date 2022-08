Opening beurs Hongkong opgeschort vanwege tropische storm

De opening van de beurs van Hongkong is donderdag opgeschort vanwege de tropische storm Ma-on. De handel in aandelen en derivaten op de beurs, die goed is voor 5,1 biljoen dollar, werd tot 13.00 uur lokale tijd (07.00 uur Nederlandse tijd) geschrapt vanwege de waarschuwing voor noodweer die van kracht was. Kort na de opening van de beurs noteerde de Hang Seng-index 1,3 procent hoger.

Vanwege de storm heeft de regering van Hongkong besloten scholen, corona-vaccinatiecentra en andere openbare plekken te sluiten. Ook rijden er minder treinen. De latere opening van de beurs zorgde er onder andere voor dat het handelsdebuut van China Tourism Group Duty Free werd vertraagd. Dat is de grootste notering van dit jaar in Hongkong. De laatste keer dat Hongkong de beurshandel annuleerde en scholen sloot vanwege een storm was in oktober. Toen teisterde de tyfoon Kompasu de stad.

Elders in Azië stonden overwegend winsten op de borden. Beleggers zijn in afwachting van het jaarlijkse symposium over het economische beleid van de Amerikaanse Federal Reserve in Jackson Hole. De Nikkei-index in Japan noteerde 0,8 procent hoger en in Australië won de All Ordinaries 0,7 procent.

De beurs van Shanghai stond 0,4 procent in de plus. China maakte bekend de economische stimulans verder op te voeren. De extra financiering van omgerekend ruim 146 miljard euro is onder andere bedoeld voor infrastructurele uitgaven. Het extra geld zal evenwel niet genoeg zijn om de schade van de coronalockdowns en inzakkende vastgoedmarkt tegen te gaan.

De Kospi in Seoul noteerde een winst van 1 procent. Daarbij verhoogde de Bank of Korea de rente.