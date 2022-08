PostNL neemt duizenden extra pakketbezorgers in dienst

Postbedrijf PostNL neemt de komende jaren duizenden extra pakketbezorgers in dienst, meldt het bedrijf. Op termijn wil PostNL minimaal de helft van alle pakketbezorgers in dienst hebben. Nu zijn er 1900 mensen in dienst, dat moeten er ongeveer 6000 worden. PostNL voert momenteel onderhandelingen met vakbond FNV over een nieuwe cao.

Volgens topvrouw Herna Verhagen wil PostNL ook “verdere verbeteringen aanbrengen” in de samenwerkingen met onderaannemers die voor de grootste post- en pakketbezorger van Nederland werken. Dat komt doordat de pakkettenmarkt blijft doorgroeien, en door de “ontwikkelingen en veranderingen op het gebied van arbeid en duurzaamheid”, schetst het bedrijf.

PostNL zegt ook de ruim 500 onderaannemers te willen “stimuleren en ondersteunen” om verder te groeien en op te schalen. Grotere bedrijven zijn volgens PostNL ook beter in staat om te investeren in klimaatoplossingen, zoals het investeren in elektrisch vervoer en laadinfrastructuur. Groei is volgens het bedrijf noodzakelijk” voor verduurzaming bij onderaannemers.

PostNL wil in 2030 uitstootvrij bezorgen in het laatste gedeelte van de bezorgketen. Dat is het ritje naar de klant. PostNL zegt daarom de extra kosten voor een pakketbus te vergoeden en dit jaar eenmalig een bonus te geven van 2000 euro per bestelde elektrische pakketbus.

De onderhandelingen over een nieuwe cao voor medewerkers van PostNL zijn woensdag begonnen. Daarin bepleitte vakbond FNV al één gelijkwaardige cao en dat werknemers vast in dienst moeten komen. Volgens de bond hebben de postbezorgers nu een eigen cao die minder goed is dan die van de rest van het personeel. Ook wil FNV dat uitzendkrachten na maximaal negen maanden een vast contract krijgen.

De bond eist ook 100 euro bruto per maand extra, minimaal 14 euro per uur, afschaffing van jeugdlonen en een goede regeling voor oudere werknemers om eerder te stoppen met werken. Ook wil de bond “de koopkracht van de medewerkers veiligstellen” door een automatische prijscompensatie in de cao op te nemen. Hierdoor worden de lonen automatisch aangepast aan de inflatie.

Eerder deze maand bood PostNL alle postbezorgers een vast contract aan. Het gaat om zowel werknemers die al in dienst zijn van het postbedrijf, als werknemers die nieuw in dienst komen. Daarmee worden ruim duizend tijdelijke contracten omgezet in contracten voor onbepaalde tijd.