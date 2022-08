Staalfabrikant Aperam stopt productie in Genk om energiekosten

Staalbedrijf Aperam heeft de productie in de grootste fabriek van het bedrijf stilgelegd als gevolg van de hoge energieprijzen. Honderden werknemers van de fabriek in Genk zijn hierdoor tijdelijk werkloos. Dat meldt de Belgische zakenkrant De Tijd. Er werken zo’n 1200 mensen op de locatie in Genk.

De productie ligt volgens de krant al sinds begin deze maand stil. In de fabriek in Ch√Ętelet bij Charleroi gaat de productie op een lager tempo door. In deze fabriek zijn ongeveer 750 mensen werkzaam. Daarnaast heeft Aperam diverse fabrieken in Frankrijk.

Bernard Hallemans, Europees topman bij het staalconcern, spreekt in de Vlaamse krant van “een extreme situatie die al een tijdje aansleept en alleen maar erger wordt”. Hij vreest dan ook voor de toekomst. “En helaas zijn er geen indicaties op verbetering.”

Door de extreem hoge energieprijzen zien veel bedrijven zich genoodzaakt om de productie stil te leggen. Zo werd vorige week bekend dat de van oorsprong Belgische metalenproducent Nyrstar zijn zinksmelterij in het Noord-Brabantse Budel moest sluiten en besloot de Noorse kunstmestproducent Yara zijn productie terug te schroeven.