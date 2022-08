Thuisbezorgd.nl gaat Blokker-artikelen bezorgen in Rotterdam

Klanten van Blokker in Rotterdam kunnen hun producten nu ook laten bezorgen door Thuisbezorgd.nl. De winkelketen van huishoudelijke artikelen en de maaltijdbezorger zijn een proef gestart in de binnenstad van Rotterdam. Daarvoor zijn in eerste instantie vijf winkels van Blokker aangesloten op het platform van Thuisbezorgd.nl.

De proef loopt tenminste tot het einde van het jaar en zal bij succes worden uitgebreid naar meer locaties. Klanten van Blokker kunnen in eerste instantie ongeveer 500 artikelen bestellen via de app van Thuisbezorgd.nl. Het artikel wordt vervolgens rechtstreeks uit het magazijn van een lokale winkel van Blokker gehaald en door een bezorger van Thuisbezorgd.nl binnen twee uur bij de klant thuis afgeleverd. Alle bestellingen worden per (elektrische) fiets thuisbezorgd.

Blokker is de eerste verkoper van niet-voedingsproducten in Nederland die een samenwerking aangaat met Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl. Thuisbezorgd.nl is vooral bekend van het bezorgen van maaltijden, maar biedt sinds enige tijd ook dagelijkse boodschappen aan van supermarkten als Albert Heijn, SPAR en PLUS.