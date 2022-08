Vooral laadpalen zorgen voor extra omzet energiespecialist Alfen

Energiespecialist Alfen blijft profiteren van de grote vraag naar laadinfrastructuur voor elektrische auto’s. De onderneming, die ook andere slimme elektriciteitsoplossingen levert, zag de opbrengsten bij de laadpalendivisie in de eerste helft van het jaar drie keer hoger uitkomen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Vooral bij winkels en kantoren is er veel vraag naar laadsystemen. Daarbij ging het veelal ook om een uitgestelde vraag. Doordat winkels en kantoren weer opengingen toen de coronamaatregelen werden teruggeschroefd, nam de vraag naar de laadpalen ook toe, aldus Alfen.

Alfen sloot de meetperiode af met een totale omzet van 205,5 miljoen euro. Dat betekende op jaarbasis een plus van 78 procent. Volgens topman Marco Roeleveld verbeterde ook de winstgevendheid van het bedrijf. Het bedrijfsresultaat steeg naar 37,3 miljoen euro. Dat was 120 procent meer dan een jaar eerder. Onder de streep hield het concern een winst over van 25,3 miljoen, bijna drie keer meer dan in de eerste helft van vorig jaar.

Verder geeft Alfen aan dat het vooralsnog goed lukt om problemen in de leveringsketen te tackelen. Het bedrijf vergrootte onder andere zijn voorraden. “We hebben het goed gedaan onder de moeilijke omstandigheden in de toeleveringsketen. We hebben nog steeds te maken met verstoorde wereldwijde toeleveringsketens met een grote vraag naar elektrische componenten, batterijen en omvormers. Ook zijn er logistieke uitdagingen”, zegt Roeleveld in een toelichting.

Alfen heeft zijn omzetverwachting voor heel het jaar verhoogd, als gevolg van de groeispurt in het tweede kwartaal. Het concern mikt nu op een omzet van tussen de 410 miljoen en 470 miljoen euro. Dat was eerder 350 miljoen tot 420 miljoen euro.