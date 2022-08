Britse huishoudens gaan bijna drie keer meer betalen voor energie

Britse huishoudens gaan deze winter bijna drie keer meer betalen om hun huizen te verwarmen in vergelijking met een jaar geleden. Dat is een schokkende prijsstijging voor miljoenen Britten die al moeite hebben om hun dagelijkse boodschappen te betalen.

De Britse energietoezichthouder Ofgem verhoogde het maximumtarief voor energierekeningen tot een record van 3549 pond vanaf 1 oktober. Dat is omgerekend zo’n 4090 euro. In april steeg dat maximum al aanzienlijk, tot een kleine 2000 pond voor een jaar energie. Het maximumtarief is daarmee met zo’n 80 procent verhoogd.

De nieuwe limiet regelt hoeveel leveranciers huishoudens per eenheid energie in rekening kunnen brengen en geldt voor ongeveer 24 miljoen klanten met variabele tarieven. De limiet van afgelopen winter bedroeg 1277 pond.

Het maximumtarief zal naar verwachting nog hoger worden in januari, aangezien het Verenigd Koninkrijk concurreert met andere landen om de beperkte gasvoorraden en de marktprijs voor gas sterk is gestegen sinds de Russische invasie van Oekraïne. Volgens energie-adviseur Auxilione kunnen de jaarlijkse energierekeningen voor een normaal huishouden in januari oplopen tot 5439 pond, na de volgende aanpassing van het maximumtarief.

“Huishoudens die al geen financiële bewegingsruimte meer hebben kunnen deze verhoging niet betalen”, zegt Peter Smith, directeur van liefdadigheidsinstelling National Energy Action. Ook topman Bill Bullen van energiebedrijf Utilita Energy, dat 810.000 huizen van stroom voorziet, verwacht een grote toename van mensen die moeite hebben om hun energierekening te betalen.

De hogere limiet zet de koopkracht van Britten verder onder druk. De inflatie in het VK ligt al boven de 10 procent en zal volgens economen verder kunnen oplopen tot meer dan 18 procent in januari.

De Britse regering kondigde in mei al een steunpakket aan van 15 miljard pond om te helpen met de hoge energierekeningen. Oproepen tot verdere hulp blijven tot nu toe onbeantwoord vanwege de leiderschapsverkiezingen binnen de Conservatieve Partij. Een woordvoerder van de regering heeft gezegd dat er geen belangrijke beslissingen zullen worden genomen totdat op 5 september een nieuwe premier is geïnstalleerd.

“Het is duidelijk dat de nieuwe premier verder moet handelen om de impact van de prijsstijgingen die in oktober en volgend jaar komen, aan te pakken”, zegt Jonathan Brearley, directeur van Ofgem, in een verklaring. “De reactie zal moeten passen bij de omvang van de crisis die voor ons ligt.”